Армия Почти 50 иностранных летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю Роман Захаров Для недопущения нарушения границ РФ в воздух дважды поднимались российские истребители. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российские военнослужащие за минувшую неделю засекли возле границ РФ 47 иностранных разведывательных летательных аппаратов. Об этом информирует Министерство обороны России. В частности, радиолокационные станции обнаружили 36 самолетов-разведчиков и 11 беспилотных летательных аппаратов. Для недопущения нарушения границ страны в воздух дважды поднимались российские истребители. В результате ни одно иностранное разведывательное воздушное судно границу РФ не нарушило. © Минобороны РФ Ранее сообщалось, что над акваторией Балтийского моря российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая впоследствии была идентифицирована как многоцелевой истребитель ВВС Германии. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика