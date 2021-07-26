Почти 50 иностранных летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
Для недопущения нарушения границ РФ в воздух дважды поднимались российские истребители.
© Фото: Минобороны РФ
Российские военнослужащие за минувшую неделю засекли возле границ РФ 47 иностранных разведывательных летательных аппаратов. Об этом информирует Министерство обороны России.
В частности, радиолокационные станции обнаружили 36 самолетов-разведчиков и 11 беспилотных летательных аппаратов. Для недопущения нарушения границ страны в воздух дважды поднимались российские истребители. В результате ни одно иностранное разведывательное воздушное судно границу РФ не нарушило.
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