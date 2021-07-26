В Минфине разъяснили новые правила декларирования винодельческой продукции

Минфин РФ совместно с Минсельхозом России, Росалкогольрегулированием и Росаккредитацией подготовил разъяснения для импортеров о декларировании соответствия винодельческой продукции регламентам ЕАЭС.

«Выпуск в обращение на территории России алкогольной продукции осуществляется при наличии декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Согласно данным Минфина РФ, данные регламенты не устанавливают классификацию видов продукции.

«Для алкогольной продукции с зарегистрированной декларацией о соответствии при условии сохранения неизменных физических, химических и иных свойств продукции возможно осуществить замену в упрощенном режиме», – уточнили в министерстве.

В документе отмечается, что при замене деклараций для уточнения названий вида продукции повторное проведение исследования не потребуется.

В Минфине сообщили, что заявитель сможет через сервис на официальном сайте Росаккредитации подать на безвозмездной основе заявление на регистрацию новой декларации о соответствии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новый законопроект о регулировании алкогольной продукции в России, определяющий в том числе условия для нанесения на этикетку наименования «шампанское». Согласно новой формулировке, теперь этот термин может применяться только по отношению к напиткам, произведенным в России. Изменения в законопроекте потребовали дополнительной сертификации и смены маркировки иностранной продукции.

Российское представительство Moet Hennessy отказалось менять надписи на этикетках своей продукции и сообщило о приостановке сотрудничества с российскими партнерами. Позже компания изменила решение, указав, что требования нового российского закона будут соблюдены, потому что на оборотной стороне бутылок появится надпись «шампанское».