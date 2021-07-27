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Марш преодоления: миротворцы РФ форсировали водные преграды на учениях под Самарой

Елизавета Потейчук
03:00 27.07.2021
Российские военнослужащие одолели водные преграды на БТР-82А в ходе подготовки к учениям в Узбекистане.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Во время подготовки к совместным учениям военнослужащих России и Узбекистана военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа преодолели водные преграды на БТР-82А. Учение пройдет в начале августа в республике Узбекистан на полигоне Термез.

Военнослужащие совершили марш на бронетранспортерах, пройдя по водной поверхности на максимальной скорости сквозь ограниченные проходы. Форсирование водных препятствий прошло в Самарской области на Рощинском полигоне.

Ранее стало известно, что в учениях на полигоне Термез, в районе, граничащем с Афганистаном, будут участвовать около 1,5 тыс. военнослужащих России и Узбекистана. При этом учения пройдут с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе и авиационной.

В начале июля в Узбекистане спецназовцы из Самарской области завершили курс горной подготовки. Учения проходили в горах Западного Тянь-Шаня на высоте более двух тысяч метров.

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