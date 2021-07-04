Высокогорный спецназ: военнослужащие ЦВО прошли учения на вершине в Узбекистане

Бойцы спецназа из Самарской области завершили курс горной подготовки в Узбекистане. Он проходил на высоте более двух тысяч метров в горах Западного Тянь-Шаня.

Во время учений военным было необходимо подняться на вершину Большой Чимган в полной боевой выкладке, поразить мишени из автоматов и пулеметов, а также оказать первую помощь раненому.

Как сообщили в Минобороны России, всего за летний период обучения пройдет девять совместных международных маневров на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. А главными станут антитеррористические учения «Мирная миссия-2021».