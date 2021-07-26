Глава Туниса ввел в стране комендантский час и запретил массовые собрания

На фоне нестабильной политической ситуации в стране президент Туниса Кайс Саид ввёл 11-часовой комендантский час. При этом теперь запрещено собираться в общественных местах группами более трех человек и свободно передвигаться между городами. Запрет не касается только тех случаев, когда гражданам необходимы медицинская помощь или удовлетворение основных потребностей.



«С 26 июля по 27 августа полностью запрещается передвижение граждан и транспортных средств во всей стране с 19.00 по местному времени (21.00 мск) до 6.00 (8.00 мск), за исключением неотложных медицинских случаев и сотрудников, работающих в ночные смены», - сообщается в пресс-релизе, полученном РИА Новости.

Причины принятия такого решения не уточняются.



Решение Саида связано с массовыми акциями протеста против исламистской партии «Ан-Нахда» и парламента. Из-за демонстраций президент был вынужден приостановить на 30 дней работу законодательного собрания. Более того, глава Туниса отправил в отставку сначала премьер-министра Хишама аль-Мешиши, а за ним - главу министерства обороны и министра юстиции. Кайс Саид подчеркнул, что он временно берет под свой контроль исполнительную власть и в ближайшее время назначит нового премьер-министра.



Ранее в столицу Туниса ввели правительственные войска. Национальная армия подошла к зданию парламента после объявления президента Каиса Саида о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей (однопалатного парламента, АНП).