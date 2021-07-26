СМИ: в столицу Туниса введены правительственные войска

Правительственные войска окружили здание парламента в Тунисе. Это произошло после объявления президента Каиса Саида о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей (однопалатного парламента, АНП).

Помимо приостановки деятельности АНП на 30 дней, ранее была отменена неприкосновенность всех депутатов и запрещены поездки для них, а премьер-министр Хишам Машиши отправлен в отставку.

По данным радио Mosaique FM, национальная армия находится перед зданием парламента, а также окружила штаб-квартиру государственного телевидения.

В ряде крупных городов Туниса в выходные прошли акции протеста. Участники митингов требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологического и социально-экономического состояния страны.