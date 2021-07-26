Корабли Балтфлота взяли курс на Балтийск после участия в Главном военно-морском параде

Корабли Балтийского флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, взяли курс на Балтийск в Калининградской области.

Первыми из Санкт-Петербурга в Балтийск вышли базовые тральщики «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов». Затем для совершения перехода в Балтийск выйдут корвет, малые ракетные корабли и катера, а также другие корабли и суда обеспечения.

В ходе межбазового перехода экипажам боевых кораблей предстоит отработать маневренные элементы - прохождение кораблем узкости, провести учения по борьбе за живучесть кораблей на ходу, тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, а также организации противовоздушной и противолодочной обороны.

В минувшее воскресенье корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота приняли участие в Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике, которые проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Всего в праздновании Дня ВМФ в этих городах было задействовано 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтфлота, а также катеров и судов обеспечения флота, большая часть которых прибыли в Северную столицу из Балтийска.