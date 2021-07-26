Мишустин выделил 204 миллиона рублей на оборудование больницы в Ульяновске

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, подписал документ о финансировании детской больницы в Ульяновске. В распоряжении сказано, что около 204 миллионов рублей пойдет на новое оборудование в учреждении. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России.

«В целях укрепления материально-технической базы государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю. Ф. Горячева» выделить Минздраву России из резервного фонда правительства РФ в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 203 991,2 тысячи рублей», - сказано в рапоряжении.

Бюджетные средства будут направлены на покупку 49 медицинских изделий, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году.

На этой неделе в Ульяновске десантники сдали кровь в рамках благотворительной акции по помощи детским больницам. Всего в акции приняли участие 150 военнослужащих, лиц гражданского персонала и их члены семьи. Каждый донор сдал по 450 миллилитров крови.