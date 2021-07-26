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Нарколог назвал наименее опасный способ пить алкоголь в жару

Елизавета Потейчук
19:57 26.07.2021
Внештатный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн раскрыл наименее опасный способ пить алкогольные напитки в жаркие дни.
Нарколог назвал наименее опасный способ пить алкоголь в жару
© Фото: pixabay.com
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Жара и спиртные напитки несовместимы - такое экспертное мнение озвучил внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн. А если все-таки алкоголь есть в распоряжении человека в знойные дни, то лучше его разбавлять.

«Если алкоголь все-таки присутствует на столе, то он должен быть очень легким, разбавленным. Может быть немного пива, с крепостью не более 5 объемных процентов. Или, если так хочется какого-то вкуса алкогольного напитка, то тогда используем рецепт древних греков: разводим белое сухое вино пополам, как минимум, добавляем туда лимон», - рассказал врач.

Кроме того, Брюн дал рекомендации и по употреблению закусок. Не стоит перебарщивать со сладким и жирным, лучше разнообразить свой рацион холодными супами, такими как окрошка, суп на кефире или свекольник. Тяжелая пища может усложнить работу органов пищеварения.

«В условиях жары на сердце и на сосуды очень большая нагрузка. При этом жара может вызывать падение давления, может вызывать повышение давления, то есть некая вегетативная дестабилизация» - добавил нарколог в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что на этой неделе в России ожидаются новые погодные аномалии. Синоптики прогнозируют возвращение жары. Ее обеспечит антициклон «Дана», который пришел на европейскую часть страны.

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