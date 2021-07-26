Новак рассказал о предстоящих объемах догазификации в регионах

Правительство Российской Федерации ожидает, что около 60% домовладений из почти четырех миллионов, потенциально попадающих под программу ускоренной социальной догазификации, подадут соответствующие заявки и получат газ в ближайший год. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Есть общее понимание, что максимально недогазифицированно окало четырех миллионов домовладений в 36 тысячах населенных пунктах. Но точно не все пойдут с заявками. Мы ожидаем, что коэффициент где-то 0,6 от этой цифры будет от потенциального количества», - приводит слова Новака РИА Новости.

«Дорожную карту» по внедрению социально ориентированной системы газификации кабмин утвердил в мае этого года. Документ предполагает рост уровня газификации до 82,9% в 2030 году.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня пообещал обеспечить исполнение закона о бесплатном проведении газа до границ участка. Соответствующий закон был подписан президентом 11 июня.