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В России могут лицензировать производство и оптовую торговлю сигаретами

Ян Брацкий
17:58 26.07.2021
С 1 июля минимальная розничная цена пачки сигарет в России выросла до 108 рублей.
В России могут лицензировать производство и оптовую торговлю сигаретами
© Фото: pixabay.com
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Производство и оптовая торговля сигаретами в России могут быть лицензированы. Соответствующий законопроект разработало Министерство финансов. Документ предполагает государственное регулирование производства и оборота табачных изделий и сырья. Проект закона опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагается установить виды деятельности в сфере табачного рынка, осуществление которых подлежит лицензированию, а также порядок получения (переоформления) и аннулирования действия лицензий», - сказано в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроектом предусмотрено лицензирование следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки табачных изделий и сырья; производство, хранение и поставки табачных изделий; оптовая торговля табачными изделиями; оптовая торговля сырьем.

Ранее стало известно о подорожании сигарет в России. С 1 июля минимальная розничная цена пачки выросла до 108 рублей. Минимальную цену на сигареты впервые ввели в РФ 1 апреля 2021 года. Стоимость рассчитывает Минсельхоз. Показатель складывается из минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

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