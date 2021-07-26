В Роскосмосе назвали дату отстыковки модуля «Пирс» от МКС

Отстыковка от Международной космической станции (МКС) и затопление модуля «Пирс» произойдут в понедельник, 26 июля. Такое решение принято по результатам оперативного совещания группы управления в Центре управления полетами ЦНИИмаш.

«Специалисты, на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по отстыковке и затоплению модуля «Пирс». Данные операции в настоящее время запланированы на понедельник, 26 июля 2021 года», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Ранее в субботу российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров закрыли переходные люки между модулем «Пирс» и российским сегментом МКС, а также проверили их на герметичность. Предварительно расстыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» и модуля «Пирс» с МКС запланирована на 13.56 мск, падение несгораемых элементов конструкции модуля и корабля в акватории Тихого океана – в 17.51 мск.

Модуль «Пирс» станет первым модулем МКС, отстыкованным от станции, сведенным с орбиты и затопленном в Тихом океане. Его место займет многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который 21 июля был запущен с космодрома Байконур и находится в автономном полете.