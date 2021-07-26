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Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди

Олеся Степакова
17:20 26.07.2021
Ранее в указе 1992 года о мерах господдержки инвалидов было отмечено, что вне очереди обслуживаются инвалиды I и II групп.
Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин внес изменения в указ об обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих. Так, согласно поправкам, теперь в магазинах, кафе, поликлиниках дети-инвалиды и лица, их сопровождающие, будут обслуживаться вне очереди.

«Внести в указ президента РФ от 2 октября 1992 года №1557 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"... изменение, дополнив абзац седьмой пункта 1 после слов "инвалиды I и II групп" словами "дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей"», - говорится в документе, опубликованном сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствующем абзаце закона речь идет об обслуживании вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет. Помимо этого, выплату смогут получить инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет. Они должны иметь российское гражданство и обучаться по основным общеобразовательным программам.

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