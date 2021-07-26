Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«Все сложилось драматично»: муж саблистки Великой оценил ее олимпийское серебро

Ян Брацкий
17:00 26.07.2021
Прославленная спортсменка Софья Великая уступила в финале своей соотечественнице Софии Поздняковой и завоевала серебро Олимпиады.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Читайте нас на:

Муж прославленной российской фехтовальщицы Софьи Великой оценил выступление своей супруги в финале Олимпийских игр в Токио. В разговоре со «Звездой», бывший борец греко-римского стиля Алексей Мишин рассказал, как Великая хотела завоевать золото именно в личных соревнованиях и каким разочарованием стал для нее этот финал.

«Я смотрел. Конечно, мы все переживали за нее. Приятно, что финал был российский. Сошлись молодость и опыт, но и как пять лет назад в Рио, для Софьи все сложилось драматично, она опять стала второй. Обидно очень. Я как спортсмен могу сказать, что она испытывает, хоть она и улыбается. Когда она проиграла в Лондоне, она всю ночь себя терзала, какого ей было в Рио, когда она проиграла Яне Егорян. Я даже сейчас ее трогать не буду», - признался Мишин.

Как бывший спортсмен, Алексей Мишин объяснил, что золото в личном разряде в командных видах спорта особенно ценится спортсменами. Такие победы, считает он, запоминаются на всю жизнь. Сейчас супруг Софьи Великой призвал оставить ее в покое и дать время прийти в себя.

«В 36 лет она поехала, совершила подвиг, вышла в финал и проиграла в упорной борьбе своей соотечественнице. Тем не менее, жизнь не останавливается на этом. В чем-то другом должно повести, возможно в жизни», - добавил муж Софьи Великой.

Ранее стало известно, что российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. В финале она победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11.

Это первая медаль ОИ для Поздняковой. Для Софьи Великой, на счету которой серебро, это четвертая медаль Олимпийских игр. Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Иностранные болельщики на мероприятие не допускаются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:41 Спорт
Видео
«Простых боев здесь нет»: главный тренер сборной России по фехтованию о схватке Поздняковой и Великой на Олимпиаде
14:47 Спорт
Видео
Карпин назвал выход футбольной сборной на ЧМ в Катаре своей главной целью
11:54 В стране и мире
Подавший сигнал тревоги самолет «Белавиа» успешно сел в Домодедово
10:57 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в 25 регионах России 45 подпольных оружейников
06:41 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил о возможном создании на Курилах свободной таможенной зоны
Популярное
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Саакашвили предложил Украине план действий после запуска «Северного потока-2»
Видео
Взрыв крупного метеора над Норвегией попал на видео
Видео
«Не видели ничего подобного»: как отреагировали на российские подлодки в Датском проливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.