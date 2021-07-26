«Все сложилось драматично»: муж саблистки Великой оценил ее олимпийское серебро

Муж прославленной российской фехтовальщицы Софьи Великой оценил выступление своей супруги в финале Олимпийских игр в Токио. В разговоре со «Звездой», бывший борец греко-римского стиля Алексей Мишин рассказал, как Великая хотела завоевать золото именно в личных соревнованиях и каким разочарованием стал для нее этот финал.

«Я смотрел. Конечно, мы все переживали за нее. Приятно, что финал был российский. Сошлись молодость и опыт, но и как пять лет назад в Рио, для Софьи все сложилось драматично, она опять стала второй. Обидно очень. Я как спортсмен могу сказать, что она испытывает, хоть она и улыбается. Когда она проиграла в Лондоне, она всю ночь себя терзала, какого ей было в Рио, когда она проиграла Яне Егорян. Я даже сейчас ее трогать не буду», - признался Мишин.

Как бывший спортсмен, Алексей Мишин объяснил, что золото в личном разряде в командных видах спорта особенно ценится спортсменами. Такие победы, считает он, запоминаются на всю жизнь. Сейчас супруг Софьи Великой призвал оставить ее в покое и дать время прийти в себя.

«В 36 лет она поехала, совершила подвиг, вышла в финал и проиграла в упорной борьбе своей соотечественнице. Тем не менее, жизнь не останавливается на этом. В чем-то другом должно повести, возможно в жизни», - добавил муж Софьи Великой.

Ранее стало известно, что российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. В финале она победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11.

Это первая медаль ОИ для Поздняковой. Для Софьи Великой, на счету которой серебро, это четвертая медаль Олимпийских игр. Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Иностранные болельщики на мероприятие не допускаются.