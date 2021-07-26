Российские саблистки Позднякова и Великая выиграли золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. В финале она победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11.

Это первая медаль ОИ для Поздняковой. Для Софьи Великой, на счету которой серебро, это четвертая медаль Олимпийских игр.

Золото Софии Поздняковой стало вторым для сборной России на Олимпиаде в Токио. Всего на счету российской команды десять медалей: две золотые, пять серебряных наград, три бронзы.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Иностранные болельщики на мероприятие не допускаются.

Накануне россиянка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в фехтовании на рапирах. Медаль стала шестой для России с начала Олимпиады.