Российские саблистки Позднякова и Великая выиграли золото и серебро на Олимпиаде в Токио
В финале Позднякова победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11.
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
Российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. В финале она победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11.
Это первая медаль ОИ для Поздняковой. Для Софьи Великой, на счету которой серебро, это четвертая медаль Олимпийских игр.
Золото Софии Поздняковой стало вторым для сборной России на Олимпиаде в Токио. Всего на счету российской команды десять медалей: две золотые, пять серебряных наград, три бронзы.
Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Иностранные болельщики на мероприятие не допускаются.
Накануне россиянка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в фехтовании на рапирах. Медаль стала шестой для России с начала Олимпиады.