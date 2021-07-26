Директор певицы МакSим рассказала о новой тактике в ее лечении

Генеральный директор популярной российской певицы Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, опровергла новости об улучшении состояния своей подопечной. Ранее ряд СМИ сообщил о том, что артистка пришла в себя и начала говорить.

«Состояние пока сложное, аппараты пока все имеются. Медикаментозный сон регулируется. Когда показатели такие, что нужно отдохнуть организму, медики добавляют сна. Это состояние регулируется, чтобы облегчить борьбу с болезнью. Не знаю, кто с ней разговаривал, кто про это писал. Пока ситуация такая», - рассказала Маргарита Соколова в беседе со «Звездой».

По словам представительницы Марины Абросимовой, певице, скорее всего, понадобится длительное лечение и восстановление и реабилитация. Ее организм все еще слаб, однако направление в динамике его лечения задано в сторону позитивной ноты, а не в сторону ухудшения здоровья. Певица МакSим стала широко известной в середине 2000-х годов после выхода альбома «Трудный возраст».