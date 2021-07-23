Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

В состоянии певицы Марины Абросимовой, известной под творческим псевдонимом МакSим, заметны улучшения. Как сообщила представитель исполнительницы, артистка с 19 июня подключена к аппарату ИВЛ.

Все это время МакSим находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, однако сданный ею тест на коронавирус у нее был отрицательным.

«Могу точно сказать - у Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», - написала Маргарита Соколова на своей странице в Instagram.

По словам представительницы Марины Абросимовой, певице скорее всего понадобится длительное лечение и восстановление, и реабилитация. Организм исполнительницы хита «Знаешь ли ты» все еще ослаб, однако направление в динамике его лечения задано все-таки в сторону позитивной ноты, а не сторону ухудшения здоровья.

Певица МакSим стала широко известной в середине 2000-х годов после выхода альбома «Трудный возраст». У нее есть две дочери от предыдущих браков - 12-летняя Александра Луговцова и 6-летняя Мария Петрова.