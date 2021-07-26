«Простых боев здесь нет»: главный тренер сборной России по фехтованию о схватке Поздняковой и Великой на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Яшар оглы Мамедов в беседе со «Звездой» назвал большой радостью победу российских саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой на Олимпиаде в Токио. Ранее спортсменки завоевали золото и серебро соответственно.

«Большая радость для российской делегации - золото и серебро. Приятно заканчивать день с такими наградами», - добавил Мамедов.

По его словам, простых боев на Олимпиаде вообще нет и выбыть из соревнований могут даже самые сильные спортсмены. Так, Мамедов прокомментировал поражение рапириста Кирилла Бородачева, который потерпел поражение в 1/4 финала личного турнира на Олимпиаде в Токио.

«Я был в нокауте... Кирилл Бородачев вел со счетом 11:5, 12:6, 14:9 вел, один укол - и он в четверке, 100% была бы медаль», - сказал главный тренер.

Ранее российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. В финале она победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11. Это первая медаль ОИ для Поздняковой. Для Великой, на счету которой серебро, это четвертая медаль Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Иностранные болельщики на мероприятие не допускаются.