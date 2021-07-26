Корабельный салют и грохот артиллерии: как отметили День ВМФ в Североморске

На военно-морской базе в Североморске все очень ждали праздничного салюта по случаю Дня ВМФ. В итоге, пускали салют с кораблей, а вот озвучивали его артиллерийские орудия: прогремело 30 залпов в честь праздника.

Стрельба велась холостыми патронами, но грохот пушек был слышен очень далеко. Мероприятию отводилось семь минут, то есть выстрелы раздавались каждые 20 секунд.

Ранее сообщалось, что День Военно-морского флота завершился праздничным салютом в Кронштадте. Яркие огни над городом вспыхнули по сигналу орудия из Петропавловской крепости. Сигнальный выстрел произвели воспитанники Нахимовского военно-морского училища во главе с заслуженным ветераном ВМФ вице-адмиралом запаса Алексеем Максимчуком.