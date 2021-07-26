Стали известны подробности жизни убитых членов семьи отставного адмирала Лобанова

Соседка убитых супруги и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова рассказал об отношениях с жертвами преступления. Трагедия произошла в Калининском районе Санкт-Петербурга. Со слов женщины, семья была интеллигентная, ни с кем не конфликтовала и поддерживала нормальные отношения с остальными жителями.

«Она очень интеллигентная женщина, он заканчивал консерваторию. Очень хороший музыкант, интеллигентная семья. Она раньше работала преподавателем русского и литературы, а он после консерватории преподавал в музыкальной школе», - рассказала соседка.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тел мужчины и пенсионерки в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга. В данный момент сотрудниками СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, совместно с сотрудниками главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыскивается подозреваемый.

В квартире на улице Бутлерова оперативники нашли тела пожилой женщины и ее сына. Как сообщалось, погибшие являются супругой и сыном отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Мужчина погиб в середине июля - его сбил поезд у железнодорожной станции в Санкт-Петербурге.