СК возбудил дело после убийства семьи погибшего отставного адмирала в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тел мужчины и пенсионерки в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), по факту обнаружения вечером 24 июля 2021 года в квартире одного из домов по улице Бутлерова тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с колото-резаными ранениями», - говорится в сообщении.

В данный момент сотрудниками СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, совместно с сотрудниками главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыскивается подозреваемый.

Ранее стало известно, что в квартире на улице Бутлерова нашли тела пожилой женщины и ее сына. Как сообщалось, погибшие являются супругой и сыном отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Мужчин погиб в середине июля - его сбил поезд у железнодорожной станции в Петербурге.