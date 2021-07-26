Льготники Подмосковья получат бесплатный проезд на коммерческих маршрутах

Власти Подмосковья запускают пилотный проект в нескольких округах, согласно которому жители Московской области, имеющие право на льготы, смогут бесплатно ездить на коммерческих маршрутах общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня будет объявлено о пилотном проекте, цель, смысл которого заключается в том, что человек, который имеет право на льготы, получит право в коммерческом маршруте также ехать бесплатно», - приводит «360» слова губернатора.

Проект запускают на нескольких коммерческих маршрутах в пяти городских округах: Одинцово, Люберцы, Чехов, Наро-Фоминск и Ленинский городской округ. По словам Воробьева, в этих муниципалитетах вопрос с льготным проездом на коммерческих маршрутах стоит острее всего. Уточняется, что программа льготного проезда стартует 1 августа.

При этом с перевозчиками удалось заключить соглашение о том, что стоимость проезда дорожать не будет, уточнила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Право на бесплатный проезд в коммерческом транспорте имеют пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, а также отдельные категории детей. Отмечается, что со скидками смогут ездить школьники, студенты и владельцы карт «Стрелка» и «Тройка».

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет.