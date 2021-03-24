Проезд детей до 16 лет автобусах предложили сделать бесплатным

В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет. По словам авторов инициативы, это является логичным продолжением законопроекта о запрете высаживать юных безбилетников из автобусов и маршрутных такси. При поддержке большинства думских фракций нашлись и критики инициативы.

«Это абсолютный популизм, так называемые безадресные льготы, потому что разумная система социальной поддержки работает не по признаку возраста или вида деятельности, а основана на нуждаемости конкретных семей. В сотнях тысяч благополучных семей родители смогут заплатить за проезд своего ребенка», - считает председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин, слова которого проводят «Известия».

Согласно документу, предлагается ввести в оборот единый бесплатный проездной билет для детей от семи до 16 лет. По нему они смогут совершать неограниченное количество поездок.