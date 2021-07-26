В стране и мире В России предложили изымать загранпаспорта у должников Иван Линдеманн Полномочиями изымать паспорта предлагается наделить дознавателей Федеральной службы судебных приставов. © Фото: wikimedia Читайте нас на: В России могут начать изымать заграничные паспорта у должников. Об этом заявил председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев. «Подготовленная инициатива предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений», - приводят его слова РИА Новости. Полномочиями изымать паспорта предлагается наделить дознавателей Федеральной службы судебных приставов. Отмечается, что после исполнения обязательств должник сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. «В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления», - подчеркнул Груздев. В МВД телеканалу «Звезда» информацию об изъятии паспортов у должников не подтвердили. Других подробностей пока нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика