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В России предложили изымать загранпаспорта у должников

Иван Линдеманн
14:11 26.07.2021
Полномочиями изымать паспорта предлагается наделить дознавателей Федеральной службы судебных приставов.
В России предложили изымать загранпаспорта у должников
© Фото: wikimedia
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В России могут начать изымать заграничные паспорта у должников. Об этом заявил председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев.

«Подготовленная инициатива предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений», - приводят его слова РИА Новости.

Полномочиями изымать паспорта предлагается наделить дознавателей Федеральной службы судебных приставов. Отмечается, что после исполнения обязательств должник сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе.

«В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления», - подчеркнул Груздев.

В МВД телеканалу «Звезда» информацию об изъятии паспортов у должников не подтвердили. Других подробностей пока нет.

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