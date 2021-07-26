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Путин предложил построить вокруг Санкт-Петербурга новую кольцевую автодорогу

Анна Назайкина
13:44 26.07.2021
По словам президента РФ, нужно подумать о том, чтобы создать автомобильный обход города.
Путин предложил построить вокруг Санкт-Петербурга новую кольцевую автодорогу
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Санкт-Петербургской агломерации необходима вторая кольцевая автомобильная дорога по аналогии с ЦКАД в Московской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

«Мы сейчас привлекаем средства ФНБ для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», - заявил глава государства.

Вопросы развития транспортной системы Северной столицы в высшей степени важны для ее жителей, следует обсудить, какие дальнейшие меры требуются для этого, считает российский лидер.

«Здесь проживают у нас более 7 миллионов человек, в этом регионе, и вопросы развития транспорта в высшей степени важны. Они важны для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры. Поэтому мы поговорим сегодня, что нужно будет сделать дополнительно для того, чтобы ситуация продолжала улучшаться», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что все вопросы транспортной системы, строительства и реконструкции дорог должны быть рассмотрены в комплексе.

В начале июля состоялось торжественное открытие Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. Путин проехал на машине по финальному участку ЦКАД, таким образом он объявил об открытии движения по трассе.

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