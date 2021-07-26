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В Кремле рассказали об особых мерах защиты перед личными встречами с Путиным

Иван Линдеманн
13:42 26.07.2021
Вместе с тем меры предосторожности не мешают главе государства интенсифицировать свой рабочий график.
В Кремле рассказали об особых мерах защиты перед личными встречами с Путиным
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Люди, планирующие лично встретиться с Владимиром Путиным, должны соблюдать особые меры защиты. Это связано с пока еще неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что меры в зависимости от ситуации и человека разные.

«В процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то из собеседников президента мог недавно перенести болезнь. Поэтому кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин», - добавил Песков.

Вместе с тем, уточнил представитель Кремля,  это не мешает главе государства интенсифицировать свой рабочий график.

Напомним, что Путин привился от коронавируса этой весной. Позднее он рассказал, что в качестве вакцины использовал препарат «Спутник V».

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