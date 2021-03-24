В Кремле сообщили подробности вакцинации Путина от COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин привился первым компонентом российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Это произошло накануне. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал говорить, какую именно отечественную вакцину выбрал президент, и отметил, что Путину предстоит еще один укол.

«Да, это был первый укол. Соответственно, недельки через три - второй», - сказал представитель Кремля.

Президент России привился вечером во вторник, 23 марта, от коронавируса, чтобы провести полноценный рабочий день в среду. Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер чувствует себя хорошо после введения вакцины. Ранее он объяснил нежелание главы государства прививаться «под камеры» отметив, что Путин был изначально против этого.