В стране и мире В Кремле назвали условие для прекращения территориальных споров РФ и Японии Иван Линдеманн Также Дмитрий Песков уточнил, что Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества со стороны Японии. © Фото: Aleksander Grishin, Global Look Press Читайте нас на: Точку в территориальном споре России и Японии о Курильских островах может поставить мирный договор. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе президентом Путиным, прикладывается много усилий, чтобы выйти на этот мирный договор, - сказал он. Также Песков уточнил, что Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества со стороны Японии. «Со стороны России существует добрая воля на развитие добрых отношений с нашим соседом», - уточнил представитель Кремля. В понедельник, 26 июля, глава правительства РФ Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа началась с посещения Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Комментируя эту поездку, Песков сказал, что глава кабмина «посещает те регионы, которые считает необходимым». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика