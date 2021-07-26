В Кремле назвали условие для прекращения территориальных споров РФ и Японии
Точку в территориальном споре России и Японии о Курильских островах может поставить мирный договор. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе президентом Путиным, прикладывается много усилий, чтобы выйти на этот мирный договор, - сказал он.
Также Песков уточнил, что Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества со стороны Японии.
«Со стороны России существует добрая воля на развитие добрых отношений с нашим соседом», - уточнил представитель Кремля.
В понедельник, 26 июля, глава правительства РФ Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа началась с посещения Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Комментируя эту поездку, Песков сказал, что глава кабмина «посещает те регионы, которые считает необходимым».