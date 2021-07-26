Подавший сигнал тревоги самолет «Белавиа» успешно сел в Домодедово
По предварительным данным, на борту сработал датчик давления.
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Белорусский самолет Boeing 737-800, подавший сигнал тревоги, успешно приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщают источники в экстренных службах.
Лайнер «Белавиа» следовал из Минска в Анталью. Спустя некоторое время он подал сигнал бедствия и принял курс на Москву. По предварительным данным, на борту сработал датчик давления.
Как сообщили источники, в самолете находятся 207 человек, в том числе семь членов экипажа. Другие подробности пока не приводятся.