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Подавший сигнал тревоги самолет «Белавиа» успешно сел в Домодедово

Иван Линдеманн
11:54 26.07.2021
По предварительным данным, на борту сработал датчик давления.
Подавший сигнал тревоги самолет «Белавиа» успешно сел в Домодедово
© Фото: Markus Mainka, picture alliance, Globallookpress
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Белорусский самолет Boeing 737-800, подавший сигнал тревоги, успешно приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщают источники в экстренных службах. 

Лайнер «Белавиа» следовал из Минска в Анталью. Спустя некоторое время он подал сигнал бедствия и принял курс на Москву. По предварительным данным, на борту сработал датчик давления.

Как сообщили источники, в самолете находятся 207 человек, в том числе семь членов экипажа. Другие подробности пока не приводятся.

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