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Летевший из Минска в Анталью самолет «Белавиа» изменил курс на Москву

Анна Назайкина
11:33 26.07.2021
Как сообщается, на борту воздушного судна находятся 197 пассажиров и семь членов экипажа.
Летевший из Минска в Анталью самолет «Белавиа» изменил курс на Москву
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress
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Пассажирский самолет, летевший из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги над Белгородской областью, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

«Пассажирский Boeing-737 рейсом Минск - Анталья подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью», - говорится в сообщении.

Как уточняется, воздушное судно выполняло рейс в обход Украины, а после подачи сигнала произвело снижение и разворот. Впоследствии самолет изменил курс в сторону Воронежа, а затем направился к Москве.

«Самолет после подачи сигнала тревоги совершит посадку в московском аэропорту... На борту самолета находятся 197 пассажиров и семь членов экипажа», - сказал собеседник агентства. 

В данный момент причина внештатной ситуации устанавливается.

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