Летевший из Минска в Анталью самолет «Белавиа» изменил курс на Москву
Как сообщается, на борту воздушного судна находятся 197 пассажиров и семь членов экипажа.
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Пассажирский самолет, летевший из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги над Белгородской областью, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
«Пассажирский Boeing-737 рейсом Минск - Анталья подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью», - говорится в сообщении.
Как уточняется, воздушное судно выполняло рейс в обход Украины, а после подачи сигнала произвело снижение и разворот. Впоследствии самолет изменил курс в сторону Воронежа, а затем направился к Москве.
«Самолет после подачи сигнала тревоги совершит посадку в московском аэропорту... На борту самолета находятся 197 пассажиров и семь членов экипажа», - сказал собеседник агентства.
В данный момент причина внештатной ситуации устанавливается.