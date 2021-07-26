Летевший из Минска в Анталью самолет «Белавиа» изменил курс на Москву

Пассажирский самолет, летевший из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги над Белгородской областью, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

«Пассажирский Boeing-737 рейсом Минск - Анталья подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью», - говорится в сообщении.

Как уточняется, воздушное судно выполняло рейс в обход Украины, а после подачи сигнала произвело снижение и разворот. Впоследствии самолет изменил курс в сторону Воронежа, а затем направился к Москве.

«Самолет после подачи сигнала тревоги совершит посадку в московском аэропорту... На борту самолета находятся 197 пассажиров и семь членов экипажа», - сказал собеседник агентства.

В данный момент причина внештатной ситуации устанавливается.