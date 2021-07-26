Названы три заболевания, к которым может привести частое употребление картофеля

Картофель является важной составляющей рациона большинства людей, однако следует помнить о том, что частое употребление данного продукта может способствовать развитию нескольких серьезных заболеваний. Наибольшую опасность может представлять высокий гликемический индекс. Об этом сообщает Express.

«Похожий на американские горки эффект высокой пищевой гликемической нагрузки может привести к тому, что люди снова почувствуют голод вскоре после еды, что может затем привести к перееданию. В долгосрочной перспективе диета с высоким содержанием картофеля и быстро перевариваемых продуктов с высоким содержанием углеводов может способствовать ожирению, диабету и сердечным заболеваниям», - говорится в материале издания.

Также при употреблении этого овоща у человека может быстро вновь возникать чувство голода, что впоследствии может становиться причиной переедания. В перспективе чрезмерное употребление картофеля может привести к набору лишнего веса.

Ранее диетолог Мария Шубина рассказала «Звезде», стоит ли опасаться картошки в рационе. По ее мнению, страх перед этим продуктом во многих аспектах преувеличен.