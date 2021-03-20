Диетолог рассказала, почему и справедливо ли люди боятся картошки

Диетолог Мария Шубина рассказала «Звезде», стоит ли опасаться картошки в рационе. По ее мнению, страх перед этим продуктом во многих аспектах преувеличен. Так, к примеру, картофель не является калорийной едой и может становиться тяжелее лишь из-за выбора масла для жарки или тушения.

«На что действительно стоит обратить внимание, так это на гликемический индекс картофеля. Он у него действительно высокий. То есть картофель может довольно-таки быстро и высоко поднять уровень глюкозы в крови», - обозначила Шубина.

Подобная еда в большом количестве может вести к неприятным последствиям для здоровья, таким как заболевания сердца и сосудов. Тем не менее полностью отказываться от этого продукта было бы неправильно.

«Первое, что мы можем сделать, это добавить клетчатки. То есть не очищать сам картофель и готовить его в мундире, ну и добавить овощной салат или овощную нарезку. Второе, мы не измельчаем картофель. Чем сильнее измельчен продукт, тем быстрее он усваивается», - указала эксперт.

Также Шубина посоветовала сильно не разваривать картофель и не есть его горячим. Кроме того, можно добавить к нему белка и жиров. К примеру, кусочек сливочного масла и рыбу или мясо.

«Вы удивитесь, но гликемический индекс картофельных чипсов даже ниже, чем у простой отварной картошки. Это именно из-за того, что в чипсах содержится большое количество жира», - объяснила диетолог.

Специалист указала, что еще одним способом снижения вредного воздействия картофеля служит добавление кислоты. Для этой цели подойдет, к примеру, уксус. Кроме того, можно заведомо выбирать молодой картофель, чтобы гликемический индекс изначально был достаточно невысоким.