Японец Юто Хоригоме стал первым в истории ОИ чемпионом по скейтбордингу

Впервые в истории Олимпийских игр японский спортсмен Юто Хоригоме стал первым олимпийским чемпионом по скейтбордингу. Он победил в дисциплине «стрит». Скейтбординг дебютирует в программе Олимпиады в Токио.

Хоригоме набрал 37,18 балла. Серебряную медаль завоевал бразилец Келвин Хофлер (36,15). Тройку лучших замкнул американец Джаггер Итон с результатом 35,35 балла.

Ранее российская спортсменка Виталина Бацарашкина стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио. В разговоре со «Звездой» она рассказала, какую ошибку допустили судьи на соревнованиях.