«Насмешка над страной»: Трамп считает, что США при Байдене «извиняются перед всем миром»

Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что при президентстве демократа Джо Байдена Америка «извиняется перед всем миром», хотя не должна это делать.

«Мы не должны извиняться перед всем миром. Мы извиняемся за Америку, точно так же, как Обама извинялся, помните это? Они должны извиниться перед Америкой за то, что они с ней сделали. Это насмешка над нашей страной», - заявил Трамп в субботу.

Ранее рейтинг одобрения деятельности президента Соединенных Штатов Джо Байдена упал до значения в 50%, что является рекордно низким показателем для его карьеры в роли лидера страны. Соответствующие сведения были получены в результате проведенного социологического опроса.