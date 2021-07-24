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Рейтинг Байдена опустился до рекордно низкого значения

Анна Берестовая
04:02 24.07.2021
Рейтинг одобрения Байдена на посту президента упал до рекордно низкого значения.
Рейтинг Байдена опустился до рекордно низкого значения
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Рейтинг одобрения деятельности президента Соединенных Штатов Джо Байдена упал до значения в 50%, что является рекордно низким показателем для его карьеры в роли лидера страны. Соответствующие сведения были получены в результате проведенного социологического опроса.

Как показало исследование, датированное 6-21 июля текущего года, в котором поучаствовали 1007 человек старше 18 лет, не одобряют решения Байдена на посту президента 45% американских граждан. Еще 5% населения не смогли дать свою оценку Байдену как главе государства.

По данным Gallup, нынешний рейтинг Байдена на шесть процентных пунктов отстает от показателей прошлого месяца. Примечательно, что поддержка президента среди демократов (90% одобрения) и независимых голосующих (48% одобрения респондентов) является рекордно низкой среди данных групп.

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