Семак пожелал удачи Карпину на посту главного тренера сборной России по футболу
Семак заявил, что не получал предложений возглавить сборную России по футболу.
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ему не поступало предложений возглавить российскую футбольную сборную. Об этом он рассказал на пресс-конференции, пожелав удачи новому главному тренеру команды.
Семак отметил, что рад за назначенного на должность Валерия Карпина. Он также добавил, что будет болеть и переживать за успехи российских футболистов. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 52-летний главный тренер клуба «Ростов» Карпин станет наставником сборной России по футболу. В следующие полгода специалист будет совмещать работу на двух должностях.