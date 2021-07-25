Эвакуированы 18 человек: пожару в жилом доме в Ростове-на-Дону присвоили четвертый уровень сложности

В Ростове-на-Дону до четвертого повысили ранг пожара в трехэтажном доме в центре города. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

«В 22.46 объявлен ранг пожара №4», – сообщил он.

По данным РИА Новости, такое решение принято, так как отсутствуют подъездные пути для высотной техники, а также существует угроза распространения огня по пустотным перекрытиям.

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Островского, 7 поступило спасателям в 21.15 мск. Пожар распространился на 250 квадратных метров. Жильцов дома в количестве 18 человек эвакуировали, пострадавших нет. В тушении задействованы 100 человек и 28 единиц техники.