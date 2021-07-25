В Ростове-на-Дону загорелся трехэтажный жилой дом
В настоящее время площадь пожара составляет 250 квадратных метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Трехэтажный жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону на площади 250 квадратных метров. Как сообщили в ГУ МЧС, пожару присвоен третий уровень сложности. В настоящее идет эвакуация жителей.
К ликвидации возгорания привлечено 100 человек и 28 единиц техники. В том числе от МЧС России 83 человека 21 единица техники.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Квартира, где произошло возгорание, оказалась пуста.