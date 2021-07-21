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ЦПВС: в Алеппо при минометном обстреле со стороны подконтрольных Турции боевиков погибла женщина

Алексей Курильченко
22:10 21.07.2021
В Сирии зафиксированы минометные обстрелы с позиций незаконных формирований, подконтрольных Турции.
ЦПВС: в Алеппо при минометном обстреле со стороны подконтрольных Турции боевиков погибла женщина
© Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS.com Globallookpress
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По населенному пункту Нубболь в сирийской провинции Алеппо был совершен минометный обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции. В результате обстрела пострадали ребенок и женщина, которая после скончалась. Также с позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции был зафиксирован обстрел правительственных сил в провинции Хасеке. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить в ходе брифинга.

«21 июля зафиксирован обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Телль-Тамер в северо-западной части провинции Хасеке со стороны боевиков, подконтрольных Турции. В результате ранен один военнослужащий вооруженных сил САР», - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки было зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»*.

*«Джабхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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