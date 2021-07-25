В стране и мире Человек погиб из-за срабатывания взрывного устройства под Тверью Алексей Курильченко В поселке Жарковский Тверской области мужчина погиб при срабатывании взрывного устройства. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: На приусадебном участке в поселке Жарковский Тверской области сдетонировало взрывное устройство, в результате чего погиб мужчина. По данному факту следователи СК РФ организовали доследственную проверку. «25 июля текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о гибели в результате произошедшего хлопка мужчины 1957 года рождения на придомовой территории поселка городского типа Жарковский Тверской области... Организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд к месту произошедшей трагедии», - говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают очевидцев и осматривают место взрыва. Ранее на угольной шахте на севере Таджикистана один человек погиб и еще восемь ранены при взрыве на месторождении Шуроб - одном из крупнейших в стране. Трагедия произошла из-за скопившегося метана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика