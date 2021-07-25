Человек погиб из-за срабатывания взрывного устройства под Тверью
На приусадебном участке в поселке Жарковский Тверской области сдетонировало взрывное устройство, в результате чего погиб мужчина. По данному факту следователи СК РФ организовали доследственную проверку.
«25 июля текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о гибели в результате произошедшего хлопка мужчины 1957 года рождения на придомовой территории поселка городского типа Жарковский Тверской области... Организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд к месту произошедшей трагедии», - говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают очевидцев и осматривают место взрыва.
Ранее на угольной шахте на севере Таджикистана один человек погиб и еще восемь ранены при взрыве на месторождении Шуроб - одном из крупнейших в стране. Трагедия произошла из-за скопившегося метана.