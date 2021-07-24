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Восемь человек ранены и один погиб при взрыве на шахте в Таджикистане

Валентина Пескова
21:47 24.07.2021
ЧП произошло в шахте в Согдийской области на месторождении Шуроб в городе Исфара.
Восемь человек ранены и один погиб при взрыве на шахте в Таджикистане
© Фото: pixabay.com
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На угольной шахте на севере Таджикистана один человек погиб и еще восемь ранены при взрыве на месторождении Шуроб - одном из крупнейших в стране.

«Взрыв произошел из-за утечки метана на территории города Исфара и привел к гибели одного шахтера. Восемь получили ранения», - цитирует РИА Новости мэрию города Исфара.

Состояние пострадавших, которые госпитализированы, по оценке врачей - стабильное. К ликвидации последствий взрыва привлечена спасательная команда в составе сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям, пожарных и врачей.

Месторождение Шуроб в городе Исфара - одно из крупнейших угольных месторождений на севере Таджикистана.

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