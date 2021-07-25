В России создадут 36 новых лабораторий в рамках проекта «Санитарный щит»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2030 году в России появятся 36 современных лабораторий для изучения новых вирусов в рамках проекта «Санитарный щит». Также в России создадут пункты пропуска, в которых станет возможно быстро провести вирусное тестирование.

«К 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю, для того, чтобы понимать и идентифицировать угрозы. Второй момент, который является очень серьезным, это создание новых лабораторий, современных лабораторий, которые изучают биологические агенты, до 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий», - сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Голикова заявила, что проект «Санитарный щит», на создание которого планируется дополнительно направить 30 миллиардов рублей из бюджета РФ, нацелен на то, чтобы осуществлять предупредительную работу по недопущению развития новых пандемий.