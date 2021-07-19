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Голикова: в РФ разработан проект «Санитарный щит» для предупреждения пандемий

Валентина Пескова
19:57 19.07.2021
Новая российская защитная санитарная система позволит разрабатывать ПЦР-тесты на новые инфекции за четыре дня.
Голикова: в РФ разработан проект «Санитарный щит» для предупреждения пандемий
© Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com
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Проект «Санитарный щит», на создание которого планируется дополнительно направить 30 миллиардов рублей из бюджета РФ, нацелен на то, чтобы осуществлять предупредительную работу по недопущению развития новых пандемий.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, одним из уроков мировой пандемии COVID-19 стала необходимость санитарно-эпидемиологической безопасности страны, сохранение населения и устойчивое социально-экономическое развитие.

«Мы разработали проект "Санитарный щит". Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в страну и развития пандемии», - отметила госпожа Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию.

Планируется, что проект позволит разрабатывать тест-системы на новые инфекции за четыре дня, а вакцины против них - за четыре месяца. Также, добавила вице-премьер, планируется укрепить санитарно-карантинный контроль на границах и к 2024 году обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пропускных пунктах.

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