Голикова: в РФ разработан проект «Санитарный щит» для предупреждения пандемий

Проект «Санитарный щит», на создание которого планируется дополнительно направить 30 миллиардов рублей из бюджета РФ, нацелен на то, чтобы осуществлять предупредительную работу по недопущению развития новых пандемий.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, одним из уроков мировой пандемии COVID-19 стала необходимость санитарно-эпидемиологической безопасности страны, сохранение населения и устойчивое социально-экономическое развитие.

«Мы разработали проект "Санитарный щит". Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в страну и развития пандемии», - отметила госпожа Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию.

Планируется, что проект позволит разрабатывать тест-системы на новые инфекции за четыре дня, а вакцины против них - за четыре месяца. Также, добавила вице-премьер, планируется укрепить санитарно-карантинный контроль на границах и к 2024 году обеспечить возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пропускных пунктах.