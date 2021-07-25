Взрыв крупного метеора над Норвегией попал на видео

Над Норвегией взорвался крупный метеор. Взрыв космического объекта на мгновение ярко осветил ночное небо над Осло. Момент взрыва попал в объективы камер видеонаблюдения.

Кадры опубликовала Norsk Meteor Nettverk - сеть при Норвежском астрономическом обществе, которая занимается наблюдением за метеоритами. На кадрах видно, что объект на мгновение появляется в небе над столицей, после чего взрывается с яркой вспышкой.

Ранее жители юго-западных префектур Японии стали свидетелями удивительного по красоте космического зрелища. Огромный раскаленный шар мелькнул и погас в ночном небе. Эксперты заявили о падении болида, или особо яркой падающей звезды.