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Взрыв крупного метеора над Норвегией попал на видео

Алексей Курильченко
20:06 25.07.2021
Жители Осло увидели в небе взрыв крупного метеора.
© Видео: Norsk Meteor Nettverk © Фото: Norsk Meteor Nettverk
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Над Норвегией взорвался крупный метеор. Взрыв космического объекта на мгновение ярко осветил ночное небо над Осло. Момент взрыва попал в объективы камер видеонаблюдения.

Кадры опубликовала Norsk Meteor Nettverk - сеть при Норвежском астрономическом обществе, которая занимается наблюдением за метеоритами. На кадрах видно, что объект на мгновение появляется в небе над столицей, после чего взрывается с яркой вспышкой.

Ранее жители юго-западных префектур Японии стали свидетелями удивительного по красоте космического зрелища. Огромный раскаленный шар мелькнул и погас в ночном небе. Эксперты заявили о падении болида, или особо яркой падающей звезды.

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