В стране и мире Огромный болид пролетел в небе над Японией: видео Ян Брацкий Падающий небесный объект зафиксировали камеры слежения в префектурах Нагасаки и Фукуока. © Видео: hung_tiffany, Instagram © Фото: Diego PH, Unsplash Читайте нас на: Жители юго-западных префектур Японии стали свидетелями удивительного по красоте космического зрелища. Огромный раскаленный шар мелькнул и погас в ночном небе. Эксперты заявили о падении болида, или особо яркой падающей звезды. Многочисленные записи очевидцев опубликованы в социальных сетях. Инцидент произошел накануне в 14:00 по московскому времени, сообщает телеканал NHK. Это не первый случай, когда в Японии замечают падение столь яркого космического объекта. В предыдущий раз болид заметили в конце ноября прошлого года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика