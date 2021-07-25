Вертолеты ЗВО сбросили более 180 тонн воды на очаги лесных пожаров в Карелии

Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа продолжают оказывать помощь в тушении природных пожаров в Республике Карелия.

За четыре дня работы экипажи вертолета Ми-8 сбросили на очаги возгорания более 180 тонн воды. В ходе ликвидации последствий лесных пожаров уже удалось локализовать распространение огня в районе населенного пункта Найстенъярви.

К тушению пожаров в республике также привлечено более 100 военнослужащих Западного военного округа.

По данным МЧС РФ на 19 июля, пламя лесных пожаров, охвативших Карелию, распространилось на территории общей площадью в более чем пять тысяч гектаров. В регионе было зарегистрировано 39 очагов природных возгораний.