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Площадь лесных пожаров в Карелии достигла пяти тысяч гектаров

Анна Берестовая
23:22 19.07.2021
Пожары охватили пять тысяч гектаров леса в Карелии.
Площадь лесных пожаров в Карелии достигла пяти тысяч гектаров
© Фото: МЧС РФ
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Пламя лесных пожаров, охвативших Карелию, распространилось на территории общей площадью в более чем пять тысяч гектаров. Соответствующие данные предоставляет управление МЧС РФ по Республике Карелия. 

В регионе к настоящему моменту зарегистрировано 39 очагов природных возгораний. Сложная обстановка наблюдается в Сегежском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах Карелии. 

В МЧС отметили, что сохраняется высокая вероятность перекидывания огня на располагающиеся вблизи горящих областей леса поселений. Экстренные службы республики совместно с жителями сейчас борются за безопасность каждого населенного пункта, на который переходит пламя. 

В связи со сложной обстановкой людей, проживающих на упомянутых территориях, просят как можно меньше находится на улицах. Также следует плотно закрывать окна и двери домов и закрывать крупные щели для защиты от вред Пламя лесных пожаров, охвативших Карелию, распространилось на территории общей площадью в более чем пять тысяч гектаров. Соответствующие данные предоставляет управление МЧС РФ по Республике Карелия. 

В регионе к настоящему моменту зарегистрировано 39 очагов природных возгораний. Сложная обстановка наблюдается в Сегежском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах Карелии. Об этом пишет РИА Новости.

В МЧС отметили, что сохраняется высокая вероятность перекидывания огня на располагающиеся вблизи горящих областей леса поселений. Экстренные службы республики совместно с жителями сейчас борются за безопасность каждого населенного пункта, на который переходит пламя. 

В связи со сложной обстановкой людей, проживающих на упомянутых территориях, просят как можно меньше находится на улицах. Также следует плотно закрывать окна и двери домов и закрывать крупные щели для защиты от вредных веществ в воздухе. 

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