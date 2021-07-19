Площадь лесных пожаров в Карелии достигла пяти тысяч гектаров

Пламя лесных пожаров, охвативших Карелию, распространилось на территории общей площадью в более чем пять тысяч гектаров. Соответствующие данные предоставляет управление МЧС РФ по Республике Карелия.

В регионе к настоящему моменту зарегистрировано 39 очагов природных возгораний. Сложная обстановка наблюдается в Сегежском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах Карелии.

В МЧС отметили, что сохраняется высокая вероятность перекидывания огня на располагающиеся вблизи горящих областей леса поселений. Экстренные службы республики совместно с жителями сейчас борются за безопасность каждого населенного пункта, на который переходит пламя.

В связи со сложной обстановкой людей, проживающих на упомянутых территориях, просят как можно меньше находится на улицах. Также следует плотно закрывать окна и двери домов и закрывать крупные щели для защиты от вред Пламя лесных пожаров, охвативших Карелию, распространилось на территории общей площадью в более чем пять тысяч гектаров. Соответствующие данные предоставляет управление МЧС РФ по Республике Карелия.

В регионе к настоящему моменту зарегистрировано 39 очагов природных возгораний. Сложная обстановка наблюдается в Сегежском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах Карелии. Об этом пишет РИА Новости.

В МЧС отметили, что сохраняется высокая вероятность перекидывания огня на располагающиеся вблизи горящих областей леса поселений. Экстренные службы республики совместно с жителями сейчас борются за безопасность каждого населенного пункта, на который переходит пламя.

В связи со сложной обстановкой людей, проживающих на упомянутых территориях, просят как можно меньше находится на улицах. Также следует плотно закрывать окна и двери домов и закрывать крупные щели для защиты от вредных веществ в воздухе.