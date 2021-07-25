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Названы даты проведения МАКС-2023

Валентина Пескова
20:02 25.07.2021
Авиасалон в Жуковском, по итогам которого производители подписали много взаимовыгодных контрактов, проходил с 20 по 25 июля.
Названы даты проведения МАКС-2023
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 официально завершил свою работу в подмосковном Жуковском. В этом году выставка новинок авиапромышленности проходила уже в 15-й раз по счету.

Организаторы форума, который с 1993 года традиционно проходит один раз в два года по нечетным годам, торжественно закрыв мероприятие, назвали приблизительные даты проведения следующего.  

«Международный авиационно-космической салон в 16-й раз состоится в июле-августе 2023 года в городе Жуковский Московской области», - говорится в сообщении.

Также напоминается, что распоряжением Правительства РФ №1846-р от 07 июля 2021 года МАКС-2023 включен в перечень международных выставок продукции военного назначения, которые  проводятся на территории Российской Федерации в 2023 году.

Авиасалон МАКС-2021 проходил в Жуковском с 20 по 25 июля. По его итогам подписаны соглашения с международными партнерами на 265 миллиардов рублей.

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