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В России продлили срок действия подлежащих замене паспортов

Анна Назайкина
12:57 16.07.2021
Также правительством в несколько раз был сокращен срок, в течение которого оформляется новый паспорт.
В России продлили срок действия подлежащих замене паспортов
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Кабмин продлевает срок действия подлежащих замене паспортов граждан РФ. В то же время был уменьшен срок, в течение которого будет происходить оформление нового документа. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

«Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не понадобится», - уточнили в кабмине.

С июля 2022 года срок оформления документа займет не больше пяти рабочих дней. Кроме того, был увеличен до 90 дней срок подачи документов для получения паспорта россиянам, которые достигли 14 лет.

Напомним, что ранее, когда гражданину исполнялось 20 или 45 лет, он должен был максимально оперативно заменить паспорт, так как документ становился недействительным. На время (от 10 до 30 дней), пока оформлялся новый паспорт, россиянину выдавалось временное удостоверение личности.

Ранее в России вступил в силу обновленный административный регламент МВД по выдаче и замене паспортов.

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