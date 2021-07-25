Пожар в доме на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге локализован

Огнеборцам МЧС РФ на данный момент удалось локализовать возгорание на крыше жилого дома в самом центре Санкт-Петербурга по Лиговскому проспекту, 115. На 18.17 спасатели понизили ранг пожара с №3 БИС, который был у здания на 16.23 - до №1.

Общая площадь горения кровли дома и его пристройки составила 1500 квадратных метров. Из пострадавшего здания были эвакуированы 15 человек, один из них - при помощи автолестницы.

«Пострадала 24 - летняя женщина, каретой скорой медицинской помощи она была отправлена в больницу с отправлением продуктами горения», - говорится в сообщении управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

В настоящее время на месте пожара, начавшегося в 15.28, происходит проливка и разбор горевших конструкций. К ликвидации возгорания были привлечены 117 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России - 89 человек и 22 единицы техники.